фонетический разбор слова экскурсия

Гость: Гость:

э [э] - гласный, безударный. к [к] - согласный, твердый, глухой, парный. с [с] - согласный, твердый, глухой, парный. к [к] - согласный, твердый, глухой, парный. у [`у] - гласный, ударный. р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный. с [с'] - согласный, мягкий, глухой, парный. и [и] - гласный, безударный. я [й'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный. [а] - гласный, безударный.