фонетический разбор слова экскурсия

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фонетический разбор слова экскурсия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
э [э] - гласный, безударный. к [к] - согласный, твердый, глухой, парный. с [с] - согласный, твердый, глухой, парный. к [к] - согласный, твердый, глухой, парный. у [`у] - гласный, ударный. р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный. с [с'] - согласный, мягкий, глухой, парный. и [и] - гласный, безударный. я [й'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный. [а] - гласный, безударный.
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