в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани израсходовали на 1 блузку, если на одну юбку ушло 0,4 м. (помогите решить)
Математика
в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани израсходовали на 1 блузку, если на одну юбку ушло 0,4 м. (помогите решить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.4*6=2.4м-ушло на 6 юбок. 2)3.6-2.4=1.2м-ушло на 4 блузки. 3)1.2:4=0.3м-идёт на одну блузку.
Гость:
0,4*6=2,4(м)-ткани ушло на 6 юбок 3,6-2.4=1,2(м)- ткани ушло на 4 блузки. 1,2:4=0,3(м)- ткани ушло на 1 блузку. Ответ: 0,3 метра ткани ушло на 1 блузку.
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