НАЙДИТЕ 10% ОТ ЧИСЛА 150.
Математика
НАЙДИТЕ 10% ОТ ЧИСЛА 150.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150= 100%, х=10%, х= 150х100:10=15, х=15
Гость:
150 х 10 % : 100 % = 15 =================================================
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