найдите давление, которое оказывает 45 г неона при температуре 0 градусов, если его объем составляет 1 литр
Физика
найдите давление, которое оказывает 45 г неона при температуре 0 градусов, если его объем составляет 1 литр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение Клапейрона-Менделеева: pV=vRT p=vRT/V нам нужно найти количество вещества v v=m/М=0.045/0.02=2.25 моль. p=2.25*8.31*273/0.001=5104417.5 Па.
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