из двух поселков, расстояние между которыми 100 км вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. скорость грузовой машины - 70 км\час. с какой скоростью двигалась легковая машины, если она догн...
Математика
из двух поселков, расстояние между которыми 100 км вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. скорость грузовой машины - 70 км\час. с какой скоростью двигалась легковая машины, если она догнала грузовую через 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100:5=20 (км/ч) - скорость сближения (на столько больше скорость легковой автомашины, чем грузовой) 2) 70+20=90 (км/ч) Ответ: скорость легковой машины 90 км/ч.
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