из двух поселков, расстояние между которыми 100 км вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. скорость грузовой машины - 70 км\час. с какой скоростью двигалась легковая машины, если она догн...

Математика

из двух поселков, расстояние между которыми 100 км вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. скорость грузовой машины - 70 км\час. с какой скоростью двигалась легковая машины, если она догнала грузовую через 5 часов?

Автор: Гость