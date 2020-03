Вставьте в предложение слово "unemployed" вместо "hasn't had a job" в нужном времени и объясните почему Jeremy hasn't had a job for a long time.I hope he'll find one soon.

Английский язык

Автор: Гость