Среднее арифметическое двух чисел равно22,8 причем одно из них в три раза больше другого какие эти числа?
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно22,8 причем одно из них в три раза больше другого какие эти числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3х=22.8:2 4х=11.4 х=11.4:4 х=2.85-одно число. 2.85*3=8.55-второе число.
Гость:
(х+3х):2=22,8 х+3х=22,8:2 4х=11,4 х=11,4:4 х=2,85---------первое число 2,85*3=8,55-------второе число.
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