Записать молекулярное уравнение реакции, сущность которого выражена ионным уравнением: Fe(OH)2+2H=Fe+2H2O
Химия
Записать молекулярное уравнение реакции, сущность которого выражена ионным уравнением: Fe(OH)2+2H=Fe+2H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в классе 17 мальчиков , а девочек на 6 больше . сколько % класса занимают девочки и сколько % класса занимают мальчики
Геометрия
помогите решить один острый угол прямоугольного треугольника на 32 больше другого найдите больший острый угол
Химия
Составить уравнения реакций в соответствии со схемами превращения: a)Al ⇒Al2O3 ⇒ AlCl3 ⇒ Al(OH)3 ⇒ Al2(SO4)3 b)Zn ⇒ZnO ⇒Zn(NO3)2⇒ Zn(OH)2 ⇒ K2Zn...
Химия