Составить уравнения реакций в соответствии со схемами превращения: a)Al ⇒Al2O3 ⇒ AlCl3 ⇒ Al(OH)3 ⇒ Al2(SO4)3 b)Zn ⇒ZnO ⇒Zn(NO3)2⇒ Zn(OH)2 ⇒ K2ZnO2 Zn(OH)l2 ⇒ZnCl2
Химия
Составить уравнения реакций в соответствии со схемами превращения: a)Al ⇒Al2O3 ⇒ AlCl3 ⇒ Al(OH)3 ⇒ Al2(SO4)3 b)Zn ⇒ZnO ⇒Zn(NO3)2⇒ Zn(OH)2 ⇒ K2ZnO2 Zn(OH)l2 ⇒ZnCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(A) 1) 4AL+3o2=2AL2o3 2) AL2o3+6HCL=2ALCL3+3H2O 3) ALCL3+3NAOH=AL(OH)3+3NACL----->реагируют по схеме:растворимая соль+щелочь-->нерастворимое основание 4) 2AL(OH)3+3H2SO4= AL2(SO4)3+6H2O (B) 1) 2Zn+O2=2ZNO 2) ZNO+2HNO3=ZN(NO3)2+H2O 3) ZN(NO3)2+2NAOH=ZN(OH)2+2NANO3 4) ZN(OH)2-это основание или амфотерный гидроксид мы представляем его в виде кислоты H2ZNO2+2K=K2ZNO2+H2 ИЛИ ZN(OH)2+2K=K2ZNO2+H2 5) K2ZNO2+H2SO4=K2SO4+ZN(OH)2 6)ZN(OH)2+2HCL=ZNCL2+2H2O
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