В калориметре находится 0,3 кг воды при температуре 20 градусов цельсия. Какое еоличество воды с температурой 40 градусов цельсия нужно добавить в калориметр, чтобы установившаяся температура стала равной 25 град цель? Теплоемк...
Физика
В калориметре находится 0,3 кг воды при температуре 20 градусов цельсия. Какое еоличество воды с температурой 40 градусов цельсия нужно добавить в калориметр, чтобы установившаяся температура стала равной 25 град цель? Теплоемкостью калориметра пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула смеси: (c1m1T1+c2m2T2)/(c1m1+c2m2)=Tобщее (4200*0.3*293+4200*m2*313)/(4200*0.3+4200*m2)=298 Сокращаем на 4200 87.9+313m2=89.4+m2 312m2=1.5 m2=0.0048кг=4.8грамм.
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