В калориметре находится 0,3 кг воды при температуре 20 градусов цельсия. Какое еоличество воды с температурой 40 градусов цельсия нужно добавить в калориметр, чтобы установившаяся температура стала равной 25 град цель? Теплоемк...

Физика

В калориметре находится 0,3 кг воды при температуре 20 градусов цельсия. Какое еоличество воды с температурой 40 градусов цельсия нужно добавить в калориметр, чтобы установившаяся температура стала равной 25 град цель? Теплоемкостью калориметра пренебречь.

Автор: Гость