Артиллерист услышал звук разрыва снаряда, выпущенного под углом 45 градусов к горизонту, через 2 мин 30 с после выстрела. Какова была начальная скорость снаряда?

Физика

Артиллерист услышал звук разрыва снаряда, выпущенного под углом 45 градусов к горизонту, через 2 мин 30 с после выстрела. Какова была начальная скорость снаряда?

Автор: Гость