Артиллерист услышал звук разрыва снаряда, выпущенного под углом 45 градусов к горизонту, через 2 мин 30 с после выстрела. Какова была начальная скорость снаряда?
Физика
Артиллерист услышал звук разрыва снаряда, выпущенного под углом 45 градусов к горизонту, через 2 мин 30 с после выстрела. Какова была начальная скорость снаряда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала система СИ: 2 мин 30 сек = 2,5 мин = 150 секСогласно формуле полному времени полёта [latex]t_{\Pi O \Lambda ETA}= \frac{2\vartheta_osin\alpha }{g} [/latex]Выражаем и находим начальную скорость снаряда[latex]\vartheta_o= \frac{g \ t_{\Pi O \Lambda ETA}}{2 \ sin \ \alpha }= \frac{9,8*150}{2*sin \ 45к}= 1039,447 \ \frac{_M}{cek} [/latex]
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