восстановительные свойства железо проявляет в реакции 1) Fe2O3 + 3H2So4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O 2) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 3) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 4) FeCl2 + 2 KOH = Fe(OH)2 + 2KCl мне нужно решение всех реакций

Химия

восстановительные свойства железо проявляет в реакции 1) Fe2O3 + 3H2So4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O 2) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 3) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 4) FeCl2 + 2 KOH = Fe(OH)2 + 2KCl мне нужно решение всех реакций

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