составить предложение с наречиями:с начала,изредко,снова,налево,начисто

Гость: Гость:

Сначала мама предложила пройтись по магазинам,а затем прогуляться в парке. Снова на улице идет этот сильный дождь. Я гулял в лесу,как вдруг,повернув налево,заметил красивое озеро. Я начисто забыл выученный предмет. К сожалению,я изредко бываю за границей.