составить предложение с наречиями:с начала,изредко,снова,налево,начисто
Русский язык
составить предложение с наречиями:с начала,изредко,снова,налево,начисто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала мама предложила пройтись по магазинам,а затем прогуляться в парке. Снова на улице идет этот сильный дождь. Я гулял в лесу,как вдруг,повернув налево,заметил красивое озеро. Я начисто забыл выученный предмет. К сожалению,я изредко бываю за границей.
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