В равнобедренном треугольнике сторона ровна 10 см,а биссектриса проведенная к основанию 8 см.Найдите радиус окружности вписанный в этот треугольник и радиус описанный трегольник.

Геометрия

В равнобедренном треугольнике сторона ровна 10 см,а биссектриса проведенная к основанию 8 см.Найдите радиус окружности вписанный в этот треугольник и радиус описанный трегольник.

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