В равнобедренном треугольнике сторона ровна 10 см,а биссектриса проведенная к основанию 8 см.Найдите радиус окружности вписанный в этот треугольник и радиус описанный трегольник.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике сторона ровна 10 см,а биссектриса проведенная к основанию 8 см.Найдите радиус окружности вписанный в этот треугольник и радиус описанный трегольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треуг. АВС, АС основание,BD биссектриса Биссектриса, проведенная к основанию, является высотой и медианой( треуг. равнобедр.) Тогда по т.Пифагора АD^2=100-64=36 AD=6, AC=12 S(ABC)=8*6=48 r=2S/P, P=10+10+12=32 r=2S/p=2*48/32=3 R=abc/(4S)=10*10*12/(4*48)=25/4=6,25
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