Объясните, в чем преимущество полового размножения по сравнению с бесполым.
Биология
Объясните, в чем преимущество полового размножения по сравнению с бесполым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря рекомбинации и редукционному делению в целом осуществляется наследственная изменчивость, которая является одной из движущих сил эволюции и помогает живым организмам приспособиться к изменяющимся условиям среды на генетическом уровне. А при бесполом размножении дочерняя особь является клоном материнской и если у материнской особи и были специальные приспособления к среде, то дочерней особи придется их создавать заново.
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