масса шести рюкзаков равна 144 кг.Чему равна масса семи таких же рюкзаков?
Математика
масса шести рюкзаков равна 144 кг.Чему равна масса семи таких же рюкзаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 рюкзаков-------144 кг 7 рюкзаков--------? кг 7*144:6=168 кг------ масса семи рюкзаков.
Гость:
1) 144:6=24(кг)- вес 1 рюкзака 2) 24* 7=168(кг) Ответ: масса семи рюкзаков 168 кг.
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