Одна из сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см
Геометрия
Одна из сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТАК КАК ТРЕУГОЛЬНИК ТУПОУГОЛЬНЫЙ, ТО БОЛЬШЕЙ БУДЕТ СТОРОНА, ЛЕЖАЩАЯ ПРОТИВ ТУПОГО УГЛА, ТАКАЯ СТОРОНА ТОЛЬКО ОДНА( ТУПОЙ УГОЛ В ТРЕУГ. ТОЛЬКО ОДИН!!!) И ПОЭТОМУ ЭТО ОСНОВАНИЕ. БОКОВАЯ СТОРОНА= Х-17 ОСНОВАНИЕ=Х 2(Х-17)+Х=77 3Х=111 Х=37 ОСНОВАНИЕ 37 СМ, БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ПО 20 СМ
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