Одна из сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см

Гость: Гость:

ТАК КАК ТРЕУГОЛЬНИК ТУПОУГОЛЬНЫЙ, ТО БОЛЬШЕЙ БУДЕТ СТОРОНА, ЛЕЖАЩАЯ ПРОТИВ ТУПОГО УГЛА, ТАКАЯ СТОРОНА ТОЛЬКО ОДНА( ТУПОЙ УГОЛ В ТРЕУГ. ТОЛЬКО ОДИН!!!) И ПОЭТОМУ ЭТО ОСНОВАНИЕ. БОКОВАЯ СТОРОНА= Х-17 ОСНОВАНИЕ=Х 2(Х-17)+Х=77 3Х=111 Х=37 ОСНОВАНИЕ 37 СМ, БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ПО 20 СМ