В волейбольной секции занимаются 40 школьников. Среди них 16 девочек. Сколько процентов от общего числа занимающихся составляют девочки???
Математика
В волейбольной секции занимаются 40 школьников. Среди них 16 девочек. Сколько процентов от общего числа занимающихся составляют девочки???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пропорция 40 - 100%16 - х% х=16*100/40=40% девочки составляют 40%
Гость:
1)16*100%:40=40%-занимают девочки.
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