к данным глаголам подбери однокоренные глаголы противоположные по смыслу. входить в комнату -..., подъезжать к дому-... ,приплывать к берегу-... ,вылетать из гнезда-...
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к данным глаголам подбери однокоренные глаголы противоположные по смыслу. входить в комнату -..., подъезжать к дому-... ,приплывать к берегу-... ,вылетать из гнезда-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходить из комнаты,уезжать (отъезжать)от дома,отплывать от берега,залетать в гнездо
Гость:
Выходить, выезжать, отплывать, влетать
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