к данным глаголам подбери однокоренные глаголы противоположные по смыслу. входить в комнату -..., подъезжать к дому-... ,приплывать к берегу-... ,вылетать из гнезда-...

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к данным глаголам подбери однокоренные глаголы противоположные по смыслу. входить в комнату -..., подъезжать к дому-... ,приплывать к берегу-... ,вылетать из гнезда-...

Автор: Гость