Сочинение на тему как мне стать чемпионом школы по плаванию

Гость: Гость:

Для того,чтобы мне стать чемпионом школы по плаванию, мне нужно очень долго и усердно тренироваться. НЕ пропускать тренировки, и не давать себе расслабляться. Ведь это в первую очередь нравится мне. Я должен поставить себе цель-"Стать чемпионом по плаванию в школе",и дать себе настрой-" Я обязательно им буду"!Покорив одну дистанцию за хорошее время, я должен устанавливать себе новую и покарять её за самые быстрые сроки!Для победы в своей цели, прежде всего нужно побороть лень, неохоту и двигаться вперёд!А покарив одну верштну-став чемпионом школы, я задамся новой целью-стать чемпионом в городе и так далее до самых высоких вершин!