перелески-- проверочное слово..
Русский язык
перелески-- проверочное слово..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ПЕРЕ не изменяемая, т.е. всегда ПЕРЕ, а гласную в корне проверять не надо, она и так ударная.
Гость:
Перелески в единственном числе звучат как перелесок. Проверочное слово - лес, залесье.
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