Составить цитатный план по произведению "Неизвестный цветок"

Гость: Гость:

1."Так начал жить на свете тот маленький цветок" 2."Мщжет,это цветок скучает там по своей матери,как я " 3."Слышите ,как хорошо пахнет" 4.Однако прошлогоднего цветка,живнего между камнем и глиной,уже не было" 5."Даше показалось,что цветок тянется к ней,что он зовёт ее к себе безмолвным голосом своего благоухания" Надеюсь праильно)