Составить цитатный план по произведению "Неизвестный цветок"
Литература
Составить цитатный план по произведению "Неизвестный цветок"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1."Так начал жить на свете тот маленький цветок" 2."Мщжет,это цветок скучает там по своей матери,как я " 3."Слышите ,как хорошо пахнет" 4.Однако прошлогоднего цветка,живнего между камнем и глиной,уже не было" 5."Даше показалось,что цветок тянется к ней,что он зовёт ее к себе безмолвным голосом своего благоухания" Надеюсь праильно)
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