Спортсмены на байдарках шли 4 часа по течению реки и 5 часов против течения реки; при этом по течению реки они прошли на 8 кмбольше, чем против течения. Найдите скорость течения реки, еслискорость байдарки в стоячей воде равна ...

Алгебра
Спортсмены на байдарках шли 4 часа по течению реки и 5 часов против течения реки; при этом по течению реки они прошли на 8 кмбольше, чем против течения. Найдите скорость течения реки, еслискорость байдарки в стоячей воде равна 10 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(10+х)=5(10-х) + 8  40+4х=50-5х+8  х=2 км/ч 
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