Спортсмены на байдарках шли 4 часа по течению реки и 5 часов против течения реки; при этом по течению реки они прошли на 8 кмбольше, чем против течения. Найдите скорость течения реки, еслискорость байдарки в стоячей воде равна ...

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Спортсмены на байдарках шли 4 часа по течению реки и 5 часов против течения реки; при этом по течению реки они прошли на 8 кмбольше, чем против течения. Найдите скорость течения реки, еслискорость байдарки в стоячей воде равна 10 км/ч.

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