з першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділянки площею 2 а-по 41кг.Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянках.

Математика

з першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділянки площею 2 а-по 41кг.Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянках.

Автор: Гость