з першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділянки площею 2 а-по 41кг.Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянках.
Математика
з першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділянки площею 2 а-по 41кг.Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)зібрали з першої ділянки 6*45= 270 кг 2)зібрали з другої ділянки 2*41= 82 кг 3)зібрали разом з двох ділянок 270+82= 352 кг 4)площа двох ділянок разом 6+2=8 а 5)середня врожайність 352:8= 44 кг з 1 а
Гость:
1) 6х45=270 кг с 1 участка 2) 2х41=82 кг со 2 участка 3) 270+82=352 кг с обоих участков 4) 2+6 = 8 а площадь двух участков 5) 352:8 = 44 кг с 1 а средняя урожайность
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