Придумать предложение со словосочетанием народ непобедим

Русский язык
Придумать предложение со словосочетанием народ непобедим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в нашем городе народ не победим
Гость:
В России народ не победим.
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