Помогите написать сочинение-рассуждение на тему "все проходили и смотрели на "Рябинку", и я стоял поодаль и тоже смотрел и почему-то никак не мог на нее наглядеться."
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Помогите написать сочинение-рассуждение на тему "все проходили и смотрели на "Рябинку", и я стоял поодаль и тоже смотрел и почему-то никак не мог на нее наглядеться."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выросла рябинка при дороге.Она выросла,незаконно ,пристоилась на обочине, у высокого дожатого забора. Всё тянулась к свету и вот поднялась, долговязая, как подросток, угловатая и милая, мотая на ветру кудрявой головой. Наступил август.Тонкие ветки рябины согнулись под тяжестью пышных богатых гроздьев, ярко и празднично окрашенных. Деревце засыпало, как костёр на юру. Хороша была рябинка и в погожи день, когда гроздья смеялись навстречу солнцу, и после дождя, когда каждая ягодка дрожалав капле водыи ветки застенчиво протягивали свои длинные листья,склееные как пальцы после долгого рукапожатия. Шла мимо девочка. Увидела рябинку, поахала. -Возьму-ка я одну веточку. Одна веточка - это ведь так мало, ничего с деревцем не случиться. И она была по своему права. Ехал на машине усатый дядька. -Ух ты... Прямо картинка... Шикарно! Он остановил машину,вылез из-за руля.Ветки рябины так и затрещали под его сильной рукой. -Вот какая стоит богатая, небось не обеднеет, если я прихвачу для жинки две-три ветки. Что ж, он был тоже по-своему прав. Под вечер шли туристы. -Хороша рябинка, правда, ломаная. Ну, Зинка, чур, всем по одной!З ря не брать, слышишь, Витька, только по одной! Мы народ организованный, должны подавать пример... Шёл в сумерках влюбленный. -Эх, какое дерево искорёжили, смотреть больно. Бездушные люди, не умеют беречь красоту! На рябинке горела одна-единственная ярка кисть, котрую никто, видимо, не мог достать. Влюбленный был высого роста, он стал на цыпочки и сумел-таки дотянуться. Всё равно последняя кисть, она уже дереву не поможет... А Люсенька обрадуется. На другой день приехал хозяйственик. -Что это ещё за уродец? -стрго спросил он, наткнувшись на рябинку. -Убрать. Срубить. А то весь вид портит. И он был по-своему прав. В этой истории все правы.Выноватых нет.НО И РЯБИНКИ ТОЖЕ НЕТ Вот такой рассказ недавно прочел. Тронуло.
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