Придумать предложение со словосочетанием всходы не повреждены
Русский язык
Придумать предложение со словосочетанием всходы не повреждены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был сильный ураган, но на поле всходы остались не повреждены.
Гость:
После небывалого дождя с градом почти все всходы томатов и огурцов были повреждены.
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