Хорошо ли нам будет без тигров и леопардов ? Почему
Биология
Хорошо ли нам будет без тигров и леопардов ? Почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,это хищные кошки,если они исчезнут нарушится цепь питания,начнётся массовое размножение животных которыми они питались,а это экологическая катастрофа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в авторемонтной мастерской 90 рабочих:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные- электрики. сколко...?
Физика
помогите пожалуйста решить задачу . Туристы прошли 400м. на северо-запад затем 500м на восток и еще 300м на на север. Вопрос найти путь и перемещен...
География
Попытайтесь найти выход из ситуации: Маша и Настя считались в классе лучшими подругами. Но однажды, когда Маша заболела, Настя ей не позвонила и не...
Химия
1)Na-NaOH(Стрелка ведет вниз к Fe(OH)3)-Na3PO4-Na2SO4 2)Al(OH)3-Al2O3(Стрелка ведет вниз к AlPO4).....))