1)Na-NaOH(Стрелка ведет вниз к Fe(OH)3)-Na3PO4-Na2SO4 2)Al(OH)3-Al2O3(Стрелка ведет вниз к AlPO4).....))
Химия
1)Na-NaOH(Стрелка ведет вниз к Fe(OH)3)-Na3PO4-Na2SO4 2)Al(OH)3-Al2O3(Стрелка ведет вниз к AlPO4).....))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Na+2H2O=H2+2NaOH 3NaOH+FeCl3=3NaCl+Fe(OH)3 3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O 2Na3PO4+3ZnSO4=3Na2SO4+Zn3(PO4)2 2)2Al(OH)3=Al2O3+3H2O Al2O3+2H3PO4=2AlPO4+3H2O
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