1)Na-NaOH(Стрелка ведет вниз к Fe(OH)3)-Na3PO4-Na2SO4 2)Al(OH)3-Al2O3(Стрелка ведет вниз к AlPO4).....))

Химия

1)Na-NaOH(Стрелка ведет вниз к Fe(OH)3)-Na3PO4-Na2SO4 2)Al(OH)3-Al2O3(Стрелка ведет вниз к AlPO4).....))

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