составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа

Математика

составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа

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