составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа
Математика
составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х +у)/2=19 x-y=4 x+y=38 x-y=4 2x+y-y=42 2x=42 x=21 y=38-21=17
Гость:
(а + b)/2 = 19 (умножим обе части ур-я на 2), получим a + b = 38 - 1-ое ур-е системы a - b = 4 - 2-ое ур-е системы, сложим оба ур-я, получим a + b + a - b = 38 + 4 2a = 42 a = 21 b = 21 - 4 = 17 Проверка: (21+17)/2 = 19 21-17=4
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