ТЕКСТ МІРКУВАННЯ " як ти ставишся до своєї першої вчительки "
Қазақ тiлi
ТЕКСТ МІРКУВАННЯ " як ти ставишся до своєї першої вчительки "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя пеирша вчителька -(ім"я та по батькові).Вона була й залишається для мене якоюсь незвичайною людиною.Вона добра,справедлива.Навчає розрізняти добро і зло.Вчителька навчає нас читати,писати. Вона дуже гарна жінка,я їй за все дуже вдячний(а)!
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