ТЕКСТ МІРКУВАННЯ  " як ти ставишся до своєї першої вчительки "

Гость: Гость:

Моя пеирша вчителька -(ім"я та по батькові).Вона була й залишається для мене якоюсь незвичайною людиною.Вона добра,справедлива.Навчає розрізняти добро і зло.Вчителька навчає нас читати,писати. Вона дуже гарна жінка,я їй за все дуже вдячний(а)!