продолжите небольшое сочинение :прошлым летомотдыхал я на реке.Сижу я как то на берегу ......и предложений 5
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продолжите небольшое сочинение :прошлым летомотдыхал я на реке.Сижу я как то на берегу ......и предложений 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сижу я как-то на берегу и вдруг вижу: мальчик лет пяти захлебывается в воде. Я не растярался, бросился на помощь. Кое-как я вытащил горе-пловца. От испуга и пережитого мальчик горько заплакал. Я спросил, где его родители. Малыш оказался сиротой. Я посчитал своим долгом отвести мальчика в его группу в детдоме. По дороге мы разговорились, оказалось, что у нас много общего. Прощаясь, мы дали обещание встретися вновь.
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