продолжите небольшое сочинение :прошлым летомотдыхал я на реке.Сижу я как то на берегу ......и предложений 5  

Гость: Гость:

Сижу я как-то на берегу и вдруг вижу: мальчик лет пяти захлебывается в воде. Я не растярался, бросился на помощь. Кое-как я вытащил горе-пловца. От испуга и пережитого мальчик горько заплакал. Я спросил, где его родители. Малыш оказался сиротой. Я посчитал своим долгом отвести мальчика в его группу в детдоме. По дороге мы разговорились, оказалось, что у нас много общего. Прощаясь, мы дали обещание встретися вновь.