2 мальчика и 2 взрослых переправляются с одного берега реки на другой. Плот выдерживает 2 мальчиков или 1 мальчика и 1 взрослого. Найти 2 способа решения. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Гость: Гость:

1-ый способ: 1 взрослый и 1 мальчик перебираются на другой берег реки, потом взрослый возвращается назад, и за тем он и второй мальчик перебираются на другой берег реки, потом один из мальчиков возвращается за вторым взрослым. 2-ой способ: Или два мальчика сидят на плоту, а двое взрослых держатся за плот и перебираются на другой берег реки.