2 мальчика и 2 взрослых переправляются с одного берега реки на другой. Плот выдерживает 2 мальчиков или 1 мальчика и 1 взрослого. Найти 2 способа решения. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Экономика
2 мальчика и 2 взрослых переправляются с одного берега реки на другой. Плот выдерживает 2 мальчиков или 1 мальчика и 1 взрослого. Найти 2 способа решения. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ый способ: 1 взрослый и 1 мальчик перебираются на другой берег реки, потом взрослый возвращается назад, и за тем он и второй мальчик перебираются на другой берег реки, потом один из мальчиков  возвращается за вторым взрослым.   2-ой способ: Или два мальчика сидят на плоту, а двое взрослых держатся за плот и перебираются на другой берег реки.
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