1. Слово ЗАМЕРЛИ - корень этого слова; 2. Слово ОТ ВОСТОРГА - произвести морфологический разбор слова. Задания сделать пожалуйста в течении 5 минут!!!

Русский язык

1. Слово ЗАМЕРЛИ - корень этого слова; 2. Слово ОТ ВОСТОРГА - произвести морфологический разбор слова. Задания сделать пожалуйста в течении 5 минут!!!

Автор: Гость