1. Слово ЗАМЕРЛИ - корень этого слова; 2. Слово ОТ ВОСТОРГА - произвести морфологический разбор слова. Задания сделать пожалуйста в течении 5 минут!!!
Русский язык
1. Слово ЗАМЕРЛИ - корень этого слова; 2. Слово ОТ ВОСТОРГА - произвести морфологический разбор слова. Задания сделать пожалуйста в течении 5 минут!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замерли - мер -корень от восторга - сущ. н.ф.-восторг;нариц.,неодуш.,2 скл.,м.р.,ед.ч.,р.п. от чего? восторга.Дополнение
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