В первый день автотурист проехал 120 км,сто составляет 0,8 пути,пройденного им во второй день№Сколько километров проехал автотурист за два дня:

Математика

В первый день автотурист проехал 120 км,сто составляет 0,8 пути,пройденного им во второй день№Сколько километров проехал автотурист за два дня:

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