В первый день автотурист проехал 120 км,сто составляет 0,8 пути,пройденного им во второй день№Сколько километров проехал автотурист за два дня:
Математика
В первый день автотурист проехал 120 км,сто составляет 0,8 пути,пройденного им во второй день№Сколько километров проехал автотурист за два дня:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько проехал во второй день? 120:0,8= 150 км 2)проехал за два дня 120+150=270 км
Гость:
120:0,8=150 км------турист проехал во второй день 120+150=270 км------проехал турист за два дня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?
Биология
описание и оценка применения экологических знаний в практической(хозяйственной )деятельности человека. придумать 2 примера