описание и оценка применения экологических знаний в практической(хозяйственной )деятельности человека.  придумать 2 примера

Биология
описание и оценка применения экологических знаний в практической(хозяйственной )деятельности человека.  придумать 2 примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Экологические знания часто применяют в агроценозах. А кроме того, чловек стал  более бережно относиться к природе, т.к. понимает, что экологические знания очень важны.  
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