Исправить фразеологизм: Настю хлебом не корми дай только книгу почитать.
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Исправить фразеологизм: Настю хлебом не корми дай только книгу почитать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настю хлебом не корми, дай ей только книгу почитать!
Гость:
Меня хлебом не корми- дай почитать
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