Укажите пожалуйста в каких из преведенных ниже случаев изучаемое тело можно принять за материальную точку . 1.вычисляют давление трактора на грунт. 2.определяют высоту поднятия ракеты. докажите это.
Физика
Укажите пожалуйста в каких из преведенных ниже случаев изучаемое тело можно принять за материальную точку . 1.вычисляют давление трактора на грунт. 2.определяют высоту поднятия ракеты. докажите это.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором случае. Так как тело считают материальной точкой, если оно проходит расстояние, большее своей длины, что и есть в данном примере.
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