Сочинение по картине В.Г. Петрова "Охотники на привале" с прямой речью.

Гость: Гость:

Как-то раз Ермолай, Евдоким и Дмитрий отправились на охоту.Д олго они бегали по полям и лесам. Наконец решили сделать привал.После сытного обеда и нескольких глотков горячительного напитка у них развязались языки. Вот Дмитрий и говорит:"А знаете ли вы, братцы , какого лося я подстрелил в прошлом году?" _Да в прошлом году ты же болел?-удивился Ермолай. -Ещё твои сыновья приходили просить меня помочь им скосить сено, будто батька в больнице помирает. -Да это когда было,- не сдаётся Дмитрий! Вот такого подстрелил!.