Вычислить. Выразить результат в дм, см и мм 569 мм + 30 мм Х 7 : 5 - 2 м

Математика

Вычислить. Выразить результат в дм, см и мм 569 мм + 30 мм Х 7 : 5 - 2 м

Автор: Гость