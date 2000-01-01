Вычислить. Выразить результат в дм, см и мм 569 мм + 30 мм Х 7 : 5 - 2 м
Математика
Вычислить. Выразить результат в дм, см и мм 569 мм + 30 мм Х 7 : 5 - 2 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
569мм=56см9мм 30мм=3см 2м=200см 56см9мм+3см*7:5-200см
Гость:
569+30=599*7=4193/5=838,6мм=83см 86мм 2м=2000мм 83,86-2000=-(2000-83,86)=-1916,14=19дм 16см 14мм
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