Помогите, пожалуйста, найти старославянизмы в стихотворении Пушкина "Анчар"

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Помогите, пожалуйста, найти старославянизмы в стихотворении Пушкина "Анчар"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чахлой, каплет, (песок) горючий, хладными (ручьями), владыки, чуждые 
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