Пользуясь алгоритмом, установи вид, спряжение глаголов и выдели, какие гласные надо писать в безударных личных окончаниях. Спиши, графически обозначь условия выбора изучаемой орфограммы. Бор_тся за победу, родители беспоко_тся,...

Русский язык

Пользуясь алгоритмом, установи вид, спряжение глаголов и выдели, какие гласные надо писать в безударных личных окончаниях. Спиши, графически обозначь условия выбора изучаемой орфограммы. Бор_тся за победу, родители беспоко_тся, завис_т от спорцмена, крут_т колёса, наде_мся на удачу, вырыва_тся вперед, друзья боле_т, обход_т соперников, терп_т поражение, болельшики лику_т.

Автор: Гость