Пользуясь алгоритмом, установи вид, спряжение глаголов и выдели, какие гласные надо писать в безударных личных окончаниях. Спиши, графически обозначь условия выбора изучаемой орфограммы. Бор_тся за победу, родители беспоко_тся,...
Русский язык
Пользуясь алгоритмом, установи вид, спряжение глаголов и выдели, какие гласные надо писать в безударных личных окончаниях. Спиши, графически обозначь условия выбора изучаемой орфограммы. Бор_тся за победу, родители беспоко_тся, завис_т от спорцмена, крут_т колёса, наде_мся на удачу, вырыва_тся вперед, друзья боле_т, обход_т соперников, терп_т поражение, болельшики лику_т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борются за победу - несоверш. вид, 1спр; родители беспокоятся - несоверш.вид, 2спр; зависит от спортсмена - несов.вид, 2спр; крутят колёса - несов.вид, 2 спр; надеемся на удачу - несов.вид, 1 спр; вырывается вперед - несов.вид, 1 спр; друзья болеют - несоверш.вид, 1 спр; обходят соперников - несов.вид, 2 спр; терпят поражение - несов.вид, 2 спр; болельшики ликуют - несов.вид, 1 спр.
Гость:
БорЮтся(1 спр,несов.в) за победу,родители беспокоЯтся(несов.в,2.спр),зависИт (2 спр,несов.в) от спортсмена,крутИт(2.спр,нес.в)колеса,надеЕмся(1.спр,нес.в)на удачу,вырываЕтся(1.спр,несов.в)вперед,друзья болеЮт(1.спр,нес.в),обходИт(2 спр, нес.в) соперников,терпИт(2 спр,нес.в) поражение,болельщики ликуЮт(1 спр,нес.в)
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