Через 200 г 5%-ного раствора гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества или соли образовалось при этом?

Химия
Через 200 г 5%-ного раствора гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества или соли образовалось при этом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH + HCl > NaCL + H2O m(NaOH)=200 * 0,05=10 г n(NaOH)=10/40=0,25 моль m(NaCl)=0,25 * 58,5=14,625 г
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