Через 200 г 5%-ного раствора гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества или соли образовалось при этом?

Химия

Через 200 г 5%-ного раствора гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества или соли образовалось при этом?

Автор: Гость