Помогите пожалуйста,как-нибудь отплачуу!)) Сочинение на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни. Проблема чтения в современно обществе.

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Книга – важнейший источник информации, огромный сгусток энергии и источник человеческого наслаждения. Об этом пишет В. Я. Лакшин в рецензируемой работе. В работе автора все предложения связаны между собой грамматически и по смыслу. Текст Лихачёва полностью соответствует публицистическому стилю. Рассуждения логичны; выводы автора вытекают один из другого. В своём тексте автор поднимает актуальную проблему – воспитание любви в людях к книгам. Ведь книга – это важный источник “глубокой информации”. Книги нам знакомят с чужими странами, рассказывают о привычках, качествах других людей. Благодаря им, мы расширяем свои знания, лучше понимаем людей, узнаём много нового, интересного для себя, то есть книга нас развивает. У книги есть одна большая особенность: мы разговариваем с ней, перелистывая страницы, она заставляет вступить в немой диалог с автором. Да, в диалог. Хорошая книга требует труда мысли, сознания и воображения. Но многие люди с этим не согласны и считают, что современные технологии могут вытеснить книгу и она уже больше никогда не потребуется. А зачем книга, когда есть телевизор, радио, интернет? Они обо всём расскажут и всё покажут. Зачем часами сидеть и читать кучу книг, когда можно приятно провести время у телевизора? Не близка ли смерть книги? Нет, книга никогда не умрёт! Книга не может быть вытеснена современными технологиями, средствами массовой информации. “Художественную литературу в высоком смысле не вытеснить ни компакт-дисками, ни видео, стереозаписью.” Главная функция публицистического текста, в том числе данного, - донести до читателя авторскую идею, сохраняя образность и красоту. В тексте Лихачёва этому способствуют синтаксические особенности текста: риторические вопросы и восклицания, которые показывают всю важность проблемы, заставляют человека обратиться к ней; однородные члены, которые служат для создания смысловой градации и метафоры (“Это огромный сгусток энергии”), которые позволяют подчеркнуть значимость книги. Понять направление авторской мысли, его внутреннее состояние нам помогает лексика, в первую очередь, конечно, характерная для публицистического стиля: оттеснят, заменить, творит. Я считаю, что книга имеет большое значение в нашей жизни, её ничто не может заменить или вытеснить: ни телевизор, ни компьютер, ни радио. Она играет большую роль для человека. Благодаря книге человек развивает себя, познаёт жизнь. Читая текст Лакшина, я ещё раз утвердился в своём мнении по этому вопросу.