Составьте схему получения уксусноэтилового эфира из этанаи напишите уравнения всех реакций
Химия
Составьте схему получения уксусноэтилового эфира из этанаи напишите уравнения всех реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этан → этилен → этиловый спирт → уксусный альдегид → уксусная кислота→ уксусноэтиловый эфир C2H6 = C2H4 + H2 (условия - t, Ni) C2H4 + H2O = CH3-CH2-OH (300C, H2SO4) CH3-CH2-OH + O2 = CH3COH + H2O 2CH3-COH + O2 = 2CH3-COOH (kat) CH3-COOH + CH3-CH2-OH = CH3-COOC2H5 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Добери до поданих висловів прислівники-синоніми Опинився просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти ...
Математика
1.Морфологический разбор глагола рвались-(РАЗОБРАТЬ) 2.Выполни синтоксический разбор предложения-Я видел небо...Ты не увидешь его так близко.(Со сх...
Математика
Математика
решите задачу комбайнер перевыполнил план на 15% и убрал зерновые на площади 230 га. Сколько гектаров по плану должен убрать комбайнер?