Составьте схему получения уксусноэтилового эфира из этанаи напишите уравнения всех реакций

Химия
Составьте схему получения уксусноэтилового эфира из этанаи напишите уравнения всех реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этан → этилен → этиловый спирт → уксусный альдегид → уксусная кислота→ уксусноэтиловый эфир  C2H6 = C2H4 + H2 (условия - t, Ni)  C2H4 + H2O = CH3-CH2-OH (300C, H2SO4)  CH3-CH2-OH + O2 = CH3COH + H2O  2CH3-COH + O2 = 2CH3-COOH (kat)  CH3-COOH + CH3-CH2-OH = CH3-COOC2H5 + H2O
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