1.Морфологический разбор глагола рвались-(РАЗОБРАТЬ) 2.Выполни синтоксический разбор предложения-Я видел небо...Ты не увидешь его так близко.(Со схемой)
Математика
1.Морфологический разбор глагола рвались-(РАЗОБРАТЬ) 2.Выполни синтоксический разбор предложения-Я видел небо...Ты не увидешь его так близко.(Со схемой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)я видел небо Ты не увидишь его так близко (повеств невосклиц двусос слож бессоюзное) [подлежащее глагол , подлежащее глпгол ] 1) рвались -- глагол н ф -- рваться пост пр первое спряжение несовершенный вид непост пр прошлое время мн ч рвались ( что делали ? ) -сказуемое
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