1.Морфологический разбор глагола рвались-(РАЗОБРАТЬ) 2.Выполни синтоксический разбор предложения-Я видел небо...Ты не увидешь его так близко.(Со схемой)   

Математика
1.Морфологический разбор глагола рвались-(РАЗОБРАТЬ) 2.Выполни синтоксический разбор предложения-Я видел небо...Ты не увидешь его так близко.(Со схемой)   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)я видел небо   Ты не увидишь его так близко (повеств невосклиц двусос слож бессоюзное)    [подлежащее   глагол  , подлежащее  глпгол ]   1) рвались -- глагол  н ф -- рваться  пост пр  первое спряжение  несовершенный вид непост пр  прошлое время мн ч  рвались ( что делали ? ) -сказуемое
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