помогите описать погоду весеннего дня плиииз

спокойные акварельные краски апреля сменились сочными, кричащими мазками разгара весны, Это самое горячее время года для фенолога, в особенности в жаркие, сухие вёсны, когда деревья, кустарники, травы как бы сбиваются с векового ритма весеннего карнавала и начинают беспорядочно и торопливо облекаться в дорогие праздничные одежды. Ещё неистово пылает на бульварах золотистая смородина, ещё стоит неумолчный гул пчёл над ликующими вишнями и только-только начинает раскрывать бутоны ароматная черёмуха, как ухе высоко в небо взметнулось белое пламя на нетерпеливых грушах. Огонь тотчас же перекинулся на соседние яблони и они мгновенно вспыхнули бледно-розовым заревом. Налетевший суховей ещё сильнее раздул пожар весны и на землю словно хлынул цветочный ливень. Конский каштан, грубо оттолкнув в сторону красавицу сирень, заносчиво выступил вперед с ярко пылающими среди тёмной листвы праздничными факелами. Ошеломлённая неслыханной дерзостью, сирень сумела только через два дня восстановить свой пошатнувшийся престиж, выбросив на зависть соседей тысячи роскошных белых, кремовых, лиловых, фиолетовых букетов.

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Весенний день, это день который после учебы или работы даёт нам возможность подышать свежим воздухом, насладиться пением птиц, которые только начинают возвращаться в города.Весенний день, жизнерадостный , приятный, рисующий улыбки на лицах прохожих.В дни всены приятно прогуляться по парку, подержаться за руку с любимыми, обнять их и сказать как сильно мы скучали.Весенний день так и толкает сотворить что-нибудь хорошее. Что то приторное и необыкновенное есть в чуток прохладном, но в тоже время свежем ветерке. Очень приятно пойдя домой, просто купить мороженого и наслаждаться тем как расцветает всё на твоих глазах, даря надежду на жаркое лето.