Напиши твір на тему "суспільство в якому я хочу жити"
Қазақ тiлi
Напиши твір на тему "суспільство в якому я хочу жити"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суспільство у я кому хочу жити я! Це суспільство повинно буто дбрим, вихованим, ласкавим!Всш ми можемо бути цим суспільством!!!Я гадаю сі люди повиннш бути охайними і вихованими!
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