в треугольнике АВС . меньше C=60, меньше B=90.Высота BB1 равна 2 см. Найдите AB
Геометрия
в треугольнике АВС . меньше C=60, меньше B=90.Высота BB1 равна 2 см. Найдите AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) треугольник BB1C- п/у sin C= BB1/BC BC=BB1/sin C BC=4 корня из 3/3 2) AB=tg С* BC AB=4 cм
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