товар массой 13,3 т распределили на 3 машины. На 1 машину погрузили в 1,3 раза больше, на 2 - 1,5 раза больше, чем на 3 машину. Сколько тонн товара погрузили на каждую машину?
Математика
товар массой 13,3 т распределили на 3 машины. На 1 машину погрузили в 1,3 раза больше, на 2 - 1,5 раза больше, чем на 3 машину. Сколько тонн товара погрузили на каждую машину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+1.3х+1.5х=13.3 3.8х=13.3 х=13.3:3.8 х=3.5тонны-погрузили на третью машину. 2)1.3*3.5=4.55тонны-погрузили на первую машину. 3)1.5*3.5=5.25тонн-погрузили на вторую машину.
Гость:
1.3x+1.5x +x=13.3 3.8x=13.3 x=3.5 - на 3 5,25 на вторую 4,55 на 1
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