товар массой 13,3 т распределили на 3 машины. На 1 машину погрузили в 1,3 раза больше, на 2 - 1,5 раза больше, чем на 3 машину. Сколько тонн товара погрузили на каждую машину?

Математика

товар массой 13,3 т распределили на 3 машины. На 1 машину погрузили в 1,3 раза больше, на 2 - 1,5 раза больше, чем на 3 машину. Сколько тонн товара погрузили на каждую машину?

Автор: Гость